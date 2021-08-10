Yangın mağduru anne köpek ve yavrusunu askerler kurtardı

Muğla Yatağan’da orman yangını sırasında evini terk etmek zorunda kalan bir ailenin bağlı olan köpeği ile yavrusunu askerler kurtardı. Bölgede görevli olan askerler, sesini duyduları yavru köpeği taşların arasında buldu. Günlerdir aç olan anne köpeği de kumanyalarıyla doyuran askerler, köpekleri veterinerlere teslim etti.

ntv.com.tr 10.08.2021 - 12:55 | Son Güncelleme : 10.08.2021 - 13:05

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