Yangın Milas'taki termik santrale sıçradı

Muğla Milas'taki yangın Kemerköy Termik Santraline sıçradı. Santral Kemerköy Termik Santrali hem karadan hem denizden tahliye ediliyor. Yanıcı ve patlayıcı maddeler dışarı çıkarıldı. Ahmet Örsoğlu bölgeden son durumu NTV yayınında anlattı.
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NTV 04.08.2021 - 21:49| Son Güncelleme : 04.08.2021 - 21:57
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