Yangına avuç avuç toprakla müdahale etti

İzmir Menderes'teki orman yangınını söndürmek için avuçlarıyla toprak taşıyan Suriyeli Hasan sosyal medyada günün kahramanı oldu. Suriyeli Hasan el-Hasan, Esad rejiminin saldırılarından kaçıp 8 yıl önce Türkiye'ye geldi. 2 çocuk babası Hasan el-Hasan çalıştığı bahçeden alevlerin büyüdüğünü görünce ekiplere yardıma koştu.

NTV 03.08.2020 - 10:18 | Son Güncelleme : 03.08.2020 - 11:14

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