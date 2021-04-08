Yangına giderken sokakta sıkışıp kaldı: ‘‘İşimizi yapmamıza engel olmayın’’
Mersin’de yangın ihbarına giden itfaiye ekibi, girdiği bir sokakta sıkışıp kaldı. İtfaiye aracı yolun iki yanına da park etmiş araçlar yüzünden ilerleyemeyince trafik polisine haber verildi. Sokağa gelen polisler, anonslarla araçların sahiplerini bulmaya çalıştı. İtfaiyeciler ‘‘Siren çalıyorsak acil bir duruma gidiyoruz demektir. Yardıma gittiğimiz insanlar sizlerin yakını da olabilir. Bizim işimizi yapmamıza engel olmayın’’diyerek tepki gösterdi.
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ntv.com.tr 08.04.2021 - 15:42| Son Güncelleme : 08.04.2021 - 16:06
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