Yangında 12 bin hindi yavrusu öldü, Çiftlik sahibi gözyaşı döktü

Zonguldak’ın Alaplı ilçesinde bir çiftlikte çıkan yangında 12 bin hindi yavrusu telef oldu. Çiftlik sahibi İbrahim Yener, kurtarılan ve telef olan yavruları eline alarak uzun süre gözyaşı döktü. 1 milyon liralık zararın meydana geldiği yangının çıkış nedenini belirlemek için çalışma başlatıldı.

NTV 21.07.2021 - 17:04 | Son Güncelleme : 21.07.2021 - 17:12

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