Yangında art arda patlama: Mahalleli ne yapacağını şaşırdı

İstanbul Ümraniye’de alt katı kimyasal madde deposu olan iki katlı binada yangın çıktı. Alevler kısa sürede büyürken, mahalle sakinleri peş peşe yaşanan patlamalar nedeniyle sokağa döküldü. Yanan binanın bitişiğindeki evin bir kısmı çökünce bazı mahalle sakinleri sinir krizi geçirdi. İtfaiyenin yoğun çabası sonucunda yangın söndürülürken yaralanan bir kişi hastanaye kaldırıldı.

ntv.com.tr 05.10.2021 - 10:27 | Son Güncelleme : 05.10.2021 - 11:07

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