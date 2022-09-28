Yangında mahsur kalan 4 kardeşin kurtarıldığı anlar
Kahramanmaraş’ta bir evde çıkan yangında mahsur kalan, yaşları 2 ile 7 arasında değişen 4 kardeşi itfaiye kurtardı. Kullanılamaz hale gelen evin bir odasında bulunan çocuklara hemen oksijen takviyesi yapıldı. Yangın sırasında Suriye uyruklu anne ve babanın dışarıda olduğu öğrenildi. Hastaneye götürülen çocukların sağlık durumu iyi…
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