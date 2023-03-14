Yangında mahsur kalan genç kargo aracının üstüne atladı
İstanbul Bağcılar'da 5 katlı binanın birinci katında çıkan yangında mahsur kalan genç, balkondan kargo aracının üstüne atlayarak kurtuldu. Elektrikli ısıtıcıyı açtıktan sonra uyuyakalan Murat Otırmak, ayağı yanınca uyandı ve odanın duman içinde olduğunu fark etti. Can havliyle balkona çıkan genç, mahalle sakinlerinin balkonun altına yanaştırdığı aracın üstüne atlayarak canını kurtardı.
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