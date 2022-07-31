Yangında mahsur kalan genç son anda kurtarıldı

Edirne’de bir apartmanın dördüncü katında çıkan yangında, alevlerden kaçarak balkona sığınan genci itfaiye ekibi son anda kurtardı. Merdivenle aşağı indirilen ve korkudan titreyen gencin yardımına komşusu yetişti. Genci sedyeye kadar kucağında taşıyan Tolga Başol ‘‘Çok şükür ki kurtardık kardeşimizi, sadece maddi hasar oluştu. Kim olsa aynısını yapardım’’ dedi.

Haberler - İHA - DHA 31.07.2022 - 17:31 | Son Güncelleme : 31.07.2022 - 17:42

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