Yangında yaralanan kedisine kavuşunca gözyaşlarını tutamadı

Orman yangınları çok sayıda hayvanı da etkiledi. Kimi alevlerin arasında kalıp öldü, kimi yaralandı, kimi de kayboldu. Günlerce hayvanlarının yolunu gözleyen sahipleri, zaman zaman mucizelere de tanık oldu. Adana’da 72 yaşındaki kadın, yangından kurtulan kedisine kavuşunca, gözyaşlarını tutamadı. Antalya’da da dağları karış karış arayan gencin köpeği, 4 gün sonra kendiliğinden döndü.

NTV 06.08.2021 - 16:58 | Son Güncelleme : 06.08.2021 - 17:47

DİĞER VİDEOLAR