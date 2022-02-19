Yangının boyutu gün ağırınca ortaya çıktı

Kayseri'nin Melikgazi ilçesindeki nakliyeciler sitesinde 10 dükkan ve 3 tırın küle döndüğü yangının ilk anlarının görüntüsü ortaya çıktı. Alevlerin gökyüzüne yükseldiği ve patlamalarında yaşandığı yangın, 16 itfaiye aracı ve 47 itfaiye personelinin müdahalesi ile 4 saatte tamamen kontrol altına alındı. Yangının nedeni henüz belirlenemedi.

Haberler - NTV 19.02.2022 - 11:29 | Son Güncelleme : 19.02.2022 - 11:38

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