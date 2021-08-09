Yangınlarda yaralanan hayvanlar için sahra hastanesi kuruldu

Orman yangınlarında, alevlerin arasından kurtarılan hayvanlar HAYTAP tarafından kurulan sahra hastanelerinde tedavi ediliyor. En büyük sahra hastanesi Manavgat’ta kuruldu. Türkiye’nin dört bir yanından giden veteriner hekimler ve gönüllüler, 13 gündür hastanede hayvanları iyileştirmek için çalışıyor. NTV ekibinden Osman Terkan, HAYTAP temsilcisi Zuhal Arslan ile hastanede hayvanlar için verilen mücadeleyi konuştu. (Kamera:Ahmet Akpolat)

NTV 09.08.2021 - 11:34 | Son Güncelleme : 09.08.2021 - 12:53

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