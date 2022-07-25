Yanında eşi ve çocukları olan sürücüyü böyle dövdüler
Ankara’da yol verme anlaşmazlığı yüzünden çıkan tartışmada, taksiden inen bir kişi, ailesi yanında bulunan sürücüyü dövdü. Araçtan inen taksi şoförü de yolcunun yanına giderek sürücüye defalarca yumruk attı. Dakikalarca dayak yiyen sürücüyü çevreden koşanlar kurtardı.
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