Yanlış örnekteki kişi o anı anlattı: Gözüme güneş geliyordu

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın sosyal medya hesabından paylaştığı fotoğraftaki kişi ortaya çıktı. Hamza Tatlı, güneş nedeniyle maskeyi ağzına takmak yerine gözüne taktığını söyledi. İzmit'te de halk otobüsüne maskesiz binen bir kişi kendini uyaran sürücü ve diğer yolcularla tartıştı.

NTV 07.06.2020 - 09:00 | Son Güncelleme : 07.06.2020 - 09:09

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