Yanlışlıkla linç ediliyordu

Bolu'da yanındaki kadını darp ettiği düşünülen kişi, çevredekilerin saldırısına uğradı... Gerginlik, kadınların olaya müdahale etmesiyle son buldu. Şüpheli, eşi ve baldızı ifadeleri alınmak üzere emniyete götürüldü. Çift, birbirlerinden şikayetçi olmadı.

NTV 12.06.2020 - 18:00 | Son Güncelleme : 12.06.2020 - 18:47

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