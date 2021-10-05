'Yapamazsın' dediler, usta oto tamircisi oldu

Diyarbakır’da çevresindekilerin ‘yapamazsın’ dediği oto tamirciliğini seçen Delal Uluç (22), mesleğinde 'usta' oldu. Çalışırken erkek arkadaşları gibi araçların altına girip, her türlü tamiri gerçekleştiren Uluç, “Bir kadın için imkansız denilen hiçbir şey yoktur'' dedi.

NTV 05.10.2021 - 13:22 | Son Güncelleme : 05.10.2021 - 13:29

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