Yaptığı ameliyatla tıp literatürüne giren profesörü silah kabzasıyla dövdüler

Bursa Uludağ Üniversitesi (UÜ) Tıp Fakültesi Kalp ve Damar Cerrahisi Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Murat Biçer, evine giderken hasta yakınlarının saldırısına uğradı. Silahın kabzasıyla dövülen Prof. Dr. Biçer tedaviye alınırken 2 şüpheli de yakalandı.

Öte yandan Prof. Dr. Murat Biçer, 2020 yılında genişliği normal seviyenin 5 katına ulaşan aort damarına yaptığı, asendan aort anevrizması ameliyatı ile dünya tıp literatürüne girmişti. Prof. Dr. Biçer’in, yaptığı bu ameliyat dünyada ilk olma özelliğini taşıyor.

TÜRKİYE HABERLERİ