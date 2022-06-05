Yaralanan köpeğin yardımına hayvanseverler koştu

Adana’da bir sürücü yolda yatan sokak köpeğinin üzerinden geçip arkasına bile bakmadan kaçtı. Acı içinde havlayan köpeğin yardımına hayvanseverler koştu. Bacağında ve kalçasında kırıklar oluşan ‘Prenses’ adlı köpeğin ameliyat edileceğini söyleyen MEYAKO Derneği üyesi Gizem Döğer ‘‘Bu şekilde pek çok hayvan felç kalıyor, ölüyor. Sürücülerden duyarlı olmalarını istiyoruz’’ dedi.

Haberler - DHA 05.06.2022 - 13:11 | Son Güncelleme : 05.06.2022 - 13:40

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