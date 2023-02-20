Yaralanmasına rağmen yardımdan vazgeçmedi (Depremin sembol görüntülerinden olmuştu)
11 ili vuran depremin ardından blgede arama kurtarma alışmalarına katılan AFAD gnlls Mustafa Aydın#39;ın grntleri ok konuşulmuştu. Enkaz altında saatlerce uğraştıktan sonra bir kişiyi kurtaran Aydın#39;ın dışarı ıktığında başından ykselen buhar, depremin sembol grntlerinden biri olmuştu. Aydın#39;ın kulağından yaralanmasına rağmen arama kurtarma alışamalarını bırakmadığı ortaya ıktı.
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