Yaralanmasına rağmen yardımdan vazgeçmedi (Depremin sembol görüntülerinden olmuştu)

11 ili vuran depremin ardından blgede arama kurtarma alışmalarına katılan AFAD gnlls Mustafa Aydın#39;ın grntleri ok konuşulmuştu. Enkaz altında saatlerce uğraştıktan sonra bir kişiyi kurtaran Aydın#39;ın dışarı ıktığında başından ykselen buhar, depremin sembol grntlerinden biri olmuştu. Aydın#39;ın kulağından yaralanmasına rağmen arama kurtarma alışamalarını bırakmadığı ortaya ıktı.

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