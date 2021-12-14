Yaralı bulduğu kedi TIR şoförünün yol arkadaşı oldu

Trabzon’da bir nakliye şirketinde TIR şoförlüğü yapan Samet Ayyıldız yolda yaralı bir kedi buldu. Tedavi ettirip yanına aldığı yavru kedi Ayyıldız’ın yol arkadaşı oldu. 3 aydır yavru kediyle 50 bin km yolculuk yapan Ayyıldız, ‘‘Sahiplenecek birilerini arıyorum. Çünkü güvenli bir ortamda büyüyebilmesi için eve ihtiyacı var’’ dedi.

Haberler - NTV 14.12.2021 - 16:33 | Son Güncelleme : 14.12.2021 - 16:44

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