Yaralı kaza anını NTV'ye anlattı

Çok sayıda kişinin hastanelerdeki tedavisi sürüyor. NTV ekibinden Osman Terkan yaralılardan Doğuş Bilgiç ile konuştu. Bilgiç kaza anını, uçaktakilerin birbirlerinin yardımına nasıl koştuğunu ve sonrasında yaşananları anlattı.

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