Yaralı kediye yardım eden hayvansevere silah doğrulttu
İstanbul Gaziosmanpaşa'da yaralı bir kediye yardım etmek isteyen hayvansever Nurettin Kayar, tanımadığı iki kişi tarafından silahla tehdit edildi. Eşinin araya girerek kendisini kurtardığını anlatan Kayar, ''Siz karışmayın, bu hayvanlara bakıyorum, dedim. Hakaret etmeye başlayınca elimle ittim. Arkadaşı silahını doldurup doğrulttu.Eşim araya girmese beni vuracaktı'' dedi. Kayar'ın şikayeti üzerine yakalanan 21 yaşındaki Emircan D.'nin 13, 15 yaşındaki Y.K'nın da 5 suç kaydı belirlendi. Üzerinde ruhsatsız silah ele geçirilen Emircan D. tutuklanarak cezaevine gönderildi, Y.K. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
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