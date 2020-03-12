Yaralı mülteci sayısı 2 bini geçti (Sığınmacılar Avrupa kapısında)
Sığınmacılar Avrupa'ya gitmek istiyor, Yunan güvenlik güçleri ise onları engellemek için orantısız güç kullanmaktan çekinmiyor. Geride kalan günlerde ateşli silahlar bir yana orta çağdan kalma yöntemle sığınmacıların üzerine kaynar su da döktüler. Türkiye Barolar Birliği Başkanı Metin Feyzioğlu da Edirne'ye gitti, Yunanistan'ın eziyetini uluslararası mahkemelere taşımak için hazırlık yapıldığını açıkladı.
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NTV 12.03.2020 - 12:18| Son Güncelleme : 12.03.2020 - 13:42
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