Yaralı tilkiye eziyet

Ardahan’da yaralı halde yakalanan tilkiye eziyet edilen görüntülere sosyal medyadan tepki yağdı. Ardahan Valiliği tepkiler üzerine harekete geçti. Yapılan açıklamada görüntülerdeki kişilerin kimliklerinin tespit edildiği belirtilerek ‘‘Konu ile ilgili Cumhuriyet Başsavcılığı bilgilendirilerek adli işlem süreci başlatılmıştır. Ayrıca kötü muameleye maruz kalan tilki tedavisinin ardından doğal hayata bırakılmıştır’’ denildi.
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