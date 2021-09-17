Yaralı yoğun bakımda, alkollü sürücü serbest

İstanbul Küçükçekmece'de aşırı alkollü bir sürücü, yolun karşısına geçmeye çalışan güvenlik görevlisi Serhat Kaymaz'a çarptı. Kazada ağır yaralanan Kaymaz hastaneye kaldırılırken, gözaltına alınan sürücü Barış K., çıkarıldığı mahkemece adli kontrolle serbest bırakıldı. Hayati tehlikesi devam eden Serhat Kaymaz'ın yakınları sürücünün serbest bırakılmasına tepki gösterdi.
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NTV 17.09.2021 - 11:10| Son Güncelleme : 17.09.2021 - 11:22
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