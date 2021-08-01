Yarasını sarıp görevine devam etti

Antalya'da devam eden orman yangınına yüzlerce işçi müdahale ediyor. Günlerdir alevleri söndürmek için uğraşan işçiler kimi zaman yaralanıyor. Takviye için Karabük'ten Manavgat'a giden orman işçisi Cihan Toşur da onlardan biri. Kolundan yaralanan Toşur, yarasını sarıp alevlere müdahaleye devam etti.
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NTV 01.08.2021 - 12:14| Son Güncelleme : 01.08.2021 - 12:20
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