Yardımsever şoför, bayılan yaşlı adamı hastaneye yetiştirdi
Sivas'ta görev yapan özel halk otobüsü şoförü Ömer Taşdemir, bugüne kadar birçok yolcusunun hayatını kurtardı. Taşdemir, hasta çocuğunun ameliyat parasını otobüste unutan yolcuya parasını ulaştırdı. O şoför bu kez de otobüste bayılan yaşlı adama ilk yardımda bulunup hastaneye yetiştirdi.
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NTV 18.08.2020 - 10:17| Son Güncelleme : 18.08.2020 - 10:42
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