Yargıda e-duruşma dönemi başlıyor

Avukatlar artık duruşmalara videokonferans yöntemiyle katılabilecek. Sistemin adı e-duruşma. Sistemin testi için bugün Ankara'da temsili bir duruşma yapıldı. O duruşmaya Adalet Bakanı Abdulhamit Gül de katıldı.
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NTV 17.06.2020 - 13:00| Son Güncelleme : 17.06.2020 - 13:48
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