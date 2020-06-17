Yargıda e-duruşma dönemi başlıyor

Avukatlar artık duruşmalara videokonferans yöntemiyle katılabilecek. Sistemin adı e-duruşma. Sistemin testi için bugün Ankara'da temsili bir duruşma yapıldı. O duruşmaya Adalet Bakanı Abdulhamit Gül de katıldı.

NTV 17.06.2020 - 13:00 | Son Güncelleme : 17.06.2020 - 13:48

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