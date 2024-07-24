Yargıtay’dan emsal karar: Kiracısına sürekli mesaj atan ev sahibi haksız bulundu
Son dönemde evsahibi kiracı anlaşmazlıkları sık sık yargıya taşınıyor. Yargıtay da dikkat çeken bir karar aldı. Kiracısına gece mesaj atan, su ve doğalgaz vanasını kapatan ev sahibini haksız buldu. "Gece saatlerinde mesaj atılmaz" hükmüyle emsal bir karara imza attı. (Haber: Mustafa Berber Kamera: İbrahim Ateşoğlu)
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