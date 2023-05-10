Yargıtay'dan fazla mesai kararı

Yargıtay'dan özel sektörde çalışan milyonlarca işçiyi ilgilendiren emsal olabilecek karar çıktı. 45 saat olan haftalık çalışma süresini aşmasa dahi günde 11 saatten gece ise 7,5 saatten fazla çalışan işçilerin fazla mesai ücreti alması gerektiğine hükmedildi. Haber: ONUR AKSOY Kamera: SEDAT KILIÇ
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