Yarı çıplak iki turist sokak ortasında kavga etti

İstanbul Beşiktaş Balıkçılar Çarşısı'nda dün sabah saatlerinde yarı çıplak haldeki iki turist arasında bilinmeyen nedenle kavga çıktı. Alkollü oldukları iddia edilen iki turist kaldırım üzerinde birbirleriyle kavga etti.

NTV 09.07.2021 - 12:15 | Son Güncelleme : 09.07.2021 - 13:12

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