Coranavirüs salgını nedeniyle onlarca doktor hayatını kaybetti. Onlardan biri de 58 yaşındaki Salih Cenap Çevli'ydi. Çevli ölmeden yarım saat önce eşiyle görüntülü görüştü. Ona yolladığı şarkı ise yarım kalmış bir hikayenin şarkısı oldu.
Abone ol
Paylaş
NTV 15.08.2020 - 15:21| Son Güncelleme : 15.08.2020 - 15:49
Web sitemizdeki çerezleri (cookie) kullanıcı deneyimini artıran teknik özellikleri desteklemek için kullanıyoruz.
Aynı zamanda analitik çerezler de kullanıyoruz. Çerezleri reddetmek istiyorsanız detaylı bilgi için tıklayınız.