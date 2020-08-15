Yarım kalmış bir hikayenin şarkısı

Coranavirüs salgını nedeniyle onlarca doktor hayatını kaybetti. Onlardan biri de 58 yaşındaki Salih Cenap Çevli'ydi. Çevli ölmeden yarım saat önce eşiyle görüntülü görüştü. Ona yolladığı şarkı ise yarım kalmış bir hikayenin şarkısı oldu.

NTV 15.08.2020 - 15:21 | Son Güncelleme : 15.08.2020 - 15:49

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