Yarım tonluk ay balığının görüntülerini sosyal medyada paylaştı
Çanakkale’nin Gökçeada ilçesi açıklarında ay balığına denk gelen bir balıkçı o anları cep telefonuyla kaydetti. Ay balıklarının 1500 metre derinlikte yaşadıklarını ve güneşlenmek için yukarı çıktıklarını anlatan İlker Özdemir, ‘‘Muthiş bir balık. Şanslıymışım ki denk geldik. Burada bize çok güzel görüntüler verdi, teşekkür ediyoruz kendisine’’ dedi.
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DHA 29.05.2022 - 17:00| Son Güncelleme : 29.05.2022 - 17:10
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