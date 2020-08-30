Yarısı bisiklet, yarısı çekirge!

Karabük'ün Safranbolu ilçesinde yaşayan 66 yaşındaki Recep Özen'in bisiklet parçalarından yaptığı ve ''Çekirge'' adını verdiği araç görenleri şaşırtıyor. Çekirgenin üzerinde dengesini şu an için iple sağladığını anlatan Özen ''Binmek isteyenlere, düşmesinler diye ipi nasıl tutacaklarını gösteriyorum'' diyor.

NTV 30.08.2020 - 14:50 | Son Güncelleme : 30.08.2020 - 15:07

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