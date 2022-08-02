Yarışı izleyen gencin bacağı koptu

Adana’da otoyolda yarışan araçlardan birinin sürücüsü direksiyon hakimiyetini kaybedince yarışı izleyen gençlerden birine çarptı. Feci kazada bacağı kopan 23 yaşındaki Sedat Leventöz’ün tedavisi yoğun bakımda devam ediyor. Gencin amcası otoyolda yarış yapılmasına tepki gösterdi ve ‘‘Önlem alınmasını istiyoruz. Bizim canımız yandı, başkalarının da yanmasın’’ dedi.

Haberler - İHA 02.08.2022 - 10:11 | Son Güncelleme : 02.08.2022 - 10:22

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