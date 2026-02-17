Yasa dışı bahis operasyonu. 8 kişi gözaltında, bir futbol kulübüne el konuldu
17.02.2026 09:54
NTV - Haber Merkezi
İstanbul merkezli 5 ilde düzenlenen yasa dışı bahis operasyonunda 8 şüpheli gözaltına alındı. Soruşturmada Diyarbekirspor ile 3 şirkete konuldu.
