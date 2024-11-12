Yasadışı bahis reklamının cezası var mı? Serdar Ortaç ve Mehmet Ali Erbil'e ev hapsi
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca yasa dışı bahse teşvik iddiasına ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alınan ve aralarında şarkıcı Serdar Ortaç, sunucu Mehmet Ali Erbil ve eski futbolcu Batuhan Karadeniz'in de bulunduğu 16 şüpheli adliyeye sevk edildi. Mehmet Ali Erbil ve Serdar Ortaç için tutuklama talep edildi. Mahkeme, Serdar Ortaç ve Mehmet Ali Erbil'in için ev hapsi ile serbest bırakılmasına karar verildi. Soruşturmada 12 kişi tutuklandı. Sosyal medya fenomenlerinin tutuklanmasının ardından gözler bir kere daha yasadışı bahse çevrildi. Yasadışı bahis oynamanın suçu ne? Yasadışı bahis sitelerinin reklamını yapmanın/teşvik etmenin cezası var mı, varsa ne kadar? Tüm bu soruların yanıtlarını Hukukçu Rezan Epözdemir, NTV yayınında değerlendirdi.
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