Yasağa rağmen futbol oynadılar

Bursa'da bir grup, sokağa çıkma yasağına rağmen sokakta futbol oynadı. Kendilerini uyaran polise de sopalarla saldırdı. Takviye ekiplerin olay yerine gelmesiyle gerginlik sona erdi, gruptan 5 kişi gözaltına alındı.

NTV 12.04.2020 - 14:00 | Son Güncelleme : 12.04.2020 - 14:23

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