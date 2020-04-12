Yasağa rağmen futbol oynadılar

Bursa'da bir grup, sokağa çıkma yasağına rağmen sokakta futbol oynadı. Kendilerini uyaran polise de sopalarla saldırdı. Takviye ekiplerin olay yerine gelmesiyle gerginlik sona erdi, gruptan 5 kişi gözaltına alındı.
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NTV 12.04.2020 - 14:00| Son Güncelleme : 12.04.2020 - 14:23
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