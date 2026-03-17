Yasağa rağmen park ettiler: 150 araca ceza yağdı

Adana Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri, Seyhan ilçesine bağlı Kuruköprü Mahallesi Sefa Özler Caddesi, Karasoku Mahallesi'nde hatalı park yapan sürücülere yönelik denetim gerçekleştirdi. Park yasağı tabelaları olmasına rağmen araçlarını park eden 150 araca cezai işlem uygulandı. Araçlar bulundukları yerde yediemin otoparkına çekildi. Toplamda 187 bin TL para cezası uygulanırken, 15 araç da trafikten men edildi.

Park yasağı bulunan alanlara ve yasak tabelalarının altına park etmenin cezası bin 246 TL.