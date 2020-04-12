Yasağın ikinci gününde İstanbul

Corona virüsün en çok etkilediği şehir İstanbul. Hastaların yarısından fazlası burada. Bu nedenle, 16 milyon nüfuslu dev şehirde sokağa çıkma yasağı, daha da bir önemli... İşte, yasağın ikinci gününde İstanbul'dan kameralarımıza yansıyanlar...

NTV 12.04.2020 - 14:00 | Son Güncelleme : 12.04.2020 - 14:24

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