Corona virüsün en çok etkilediği şehir İstanbul. Hastaların yarısından fazlası burada. Bu nedenle, 16 milyon nüfuslu dev şehirde sokağa çıkma yasağı, daha da bir önemli... İşte, yasağın ikinci gününde İstanbul'dan kameralarımıza yansıyanlar...
Abone ol
Paylaş
NTV 12.04.2020 - 14:00| Son Güncelleme : 12.04.2020 - 14:24
Web sitemizdeki çerezleri (cookie) kullanıcı deneyimini artıran teknik özellikleri desteklemek için kullanıyoruz.
Aynı zamanda analitik çerezler de kullanıyoruz. Çerezleri reddetmek istiyorsanız detaylı bilgi için tıklayınız.