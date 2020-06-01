Yasak bitti, İstanbul'dan göç başladı

Normalleşmede yeni adımların atıldığı bugün, 15 ilde iki günlük sokağa çıkma kısıtlaması ile seyahat yasağının sona ermesi aynı saate denk geldi. Başta İstanbul olmak üzere birçok büyük kentin çıkış noktalarında trafik durma noktasına geldi. Seyahatlerini erteleyenler özel araçlarıyla ve otobüslerle gece yola çıktı. İstanbul'da köprülerde ve otoyollarda araç yoğunluğu oluştu. Yasağın bitmesi ile gece Antalya-Konyaaltı sahilinde yüzenler oldu.
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NTV 01.06.2020 - 08:00| Son Güncelleme : 01.06.2020 - 09:31
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