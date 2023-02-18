Yaşanan büyük depremler sonrası bölgede yeni bir deprem riski var mı?
Merkez üssü Kahramanmaraş olan ve 10 ilde büyük yıkıma neden olan depremlerin ardından artçı sarsıntılar hala devam ediyor. Kocaeli Üniversitesi Öğretim Üyesi, Afet Eğitimi ve Yönetimi Uzmanı Prof. Dr. Şerif Barış, artçıların ne kadar süre daha devam edeceğini ve depremin yarattığı etkiyi NTV canlı yayınında anlattı.
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