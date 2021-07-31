Yaşar Cinbaş'ın alevlerle mücadelesi

Antalya'nın Manavgat ilçesindeki orman yangınını söndürme çalışmaları sırasında yaşamını yitiren orman işçisi Yaşar Cinbaş'ın alevlerle mücadele ederken son görüntülerini Orman Genel Müdürlüğü sosyal medya hesabından paylaştı.

Anadolu Ajansı 31.07.2021 - 23:39 | Son Güncelleme : 31.07.2021 - 23:42

DİĞER VİDEOLAR