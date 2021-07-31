Yaşar Cinbaş'ın alevlerle mücadelesi

Antalya'nın Manavgat ilçesindeki orman yangınını söndürme çalışmaları sırasında yaşamını yitiren orman işçisi Yaşar Cinbaş'ın alevlerle mücadele ederken son görüntülerini Orman Genel Müdürlüğü sosyal medya hesabından paylaştı.
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Anadolu Ajansı 31.07.2021 - 23:39| Son Güncelleme : 31.07.2021 - 23:42
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