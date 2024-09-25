Yaşından büyük suç kaydı: İnsanlar nasıl suç makinesine dönüşüyor?
İstanbul Ümraniye'de 27 yaşındaki polis memuru Şeyda Yılmaz, motosiklet hırsızlığı suçundan yakalanan ve karakoldan kaçan şüpheliyi gözaltına almak isterken şehit düştü. Polis memuru Yılmaz'ı şehit eden 19 yaşında saldırgan bu aşamaya nasıl geldi? Suç-ceza dengesini ve psikolojiyi Altınbaş Üniversitesi Psikoloji Bölümü Öğretim Üyesi, Prof. Dr. Dilek Şirvanlı Özen, NTV yayınında değerlendirdi.
- Etiketler :
- Haberler -
- Psikoloji
- Polis
- Şehit
- Sağlık