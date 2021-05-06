Yaşlı adam ambulansa bahçe arabasında taşındı

Muğla’nın Fethiye ilçesinde rahatsızlanan yaşlı bir adam ambulansa bahçe arabası ile taşındı. Kızının haber vermesi üzerine mahalleye gelen 112 ekibi, yolun kapalı olduğu için ambulansla evin yakınına gidemedi. Böbreklerinden rahatsızlanan yaşlı adam, ambulansa kadar bahçe arabasıyla götürüldü. Akrabalarıyla tapu sorunun yaşadıklarını anlatan Gül Kısır ‘‘Akrabalarımız kapattığı için ortak yolu kullanamıyoruz. Sağlıkçı arkadaşların hakkını ödeyemem. Babamı çok hızlı şeklide ambulansa taşıdılar’’ diyerek sağlık ekibine teşekkür etti.
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ntv.com.tr 06.05.2021 - 16:17| Son Güncelleme : 06.05.2021 - 16:36
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