Yaşlı çifte kapkaç kamerada

İstanbul Şişli'de motosikletli iki hırsız, yolda yürüyen yaşlı çiftin çantasını çalıp kaçtı. Hırsızlar motosikletin plakasını siyah bantla kapatmıştı ancak bu, yakalanmalarına engel olmadı. Şüphelilerin başka bir kapkaç olayına da karıştıkları ve aynı yöntemle hırsızlık yaptıkları belirlendi.

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