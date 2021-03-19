Yaşlı kadın metrelerce sürüklendi

İstanbul Sarıyer’de özel şoförü tarafından spora götürülen 88 yaşındaki bir kadın, dönüşte yaşadığı sitenin içerisinde asansöre bindirilmek için beklediği esnada geri manevra yapan aracın altında kaldı. Şoförün fark etmediği ve yaklaşık 10 metre sürüklenen kadın ağır şekilde yaralandı.

NTV 19.03.2021 - 11:41 | Son Güncelleme : 19.03.2021 - 11:58

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