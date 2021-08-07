Yaşlı kadını sırtında taşıdı: Eşi de yanında destek oldu

Acil tıp teknisyeni çift, gönüllü olarak Muğla Milas’taki yangın bölgesine gitti. Burada vatandaşların yardımına koşan çift, yaşlı bir kadını kurtardı. Faruk Bulut, 85 yaşındaki Ayşe Yılmaz'ı sırtında taşıyarak yangın bölgesinden çıkardı. Eşi de yanında destek oldu. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, çiftin fedakarlığını sosyal medya hesabından paylaştı.

NTV 07.08.2021 - 15:21 | Son Güncelleme : 07.08.2021 - 15:28

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