Yaşlı kadının ölü bulunduğu evden 3 kamyon çöp çıktı
İstanbul Esenler'de 4 katlı evin birinci katındaki daireden gelen koku üzerine bina sakinleri polisi aradı. Adrese gelen ekipler, eve girdiğinde zihinsel engelli 2 kızıyla yaşayan Dürdane Abay'ın cansız bedenini buldu. Kızlarının günlerce ölümünü sakladıkları ortaya çıkan Dürdane Abay, yapılan otopsinin ardından toprağa verildi.
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NTV 28.05.2021 - 12:06| Son Güncelleme : 28.05.2021 - 12:16
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