Kastamonu'da yaşayan Leyla Yakar, köpek saldırısından kurtardığı bir yavru kargayı yanından ayırmıyor. Yakar, iyileşmesini sağladığı hayvanı evde yalnız bırakamadığı için her gün iş yerine götürüyor. FOTO GALERİ İÇİN TIKLAYINIZ
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NTV Haber - Anadolu Ajansı 19.08.2022 - 09:36| Son Güncelleme : 19.08.2022 - 10:05
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