Yavru kargayı yanından ayırmıyor

Kastamonu'da yaşayan Leyla Yakar, köpek saldırısından kurtardığı bir yavru kargayı yanından ayırmıyor. Yakar, iyileşmesini sağladığı hayvanı evde yalnız bırakamadığı için her gün iş yerine götürüyor. FOTO GALERİ İÇİN TIKLAYINIZ

Haberler - NTV Haber - Anadolu Ajansı 19.08.2022 - 09:36 | Son Güncelleme : 19.08.2022 - 10:05

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